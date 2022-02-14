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Лига чемпионов

Почеттино назвал «Реал» лучшей командой мира накануне очного противостояния в Лиге чемпионов

14 Февраля 2022 • 20:08 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
15.02 23:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался касательно грядущего противостояния с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский специалист высоко оценил уровень соперника, подчеркнув, что болельщикам парижан не стоит ожидать легкой дуэли.

«Мы сыграем с одним из лучших, если не лучшим клубом мира. Я полон оптимизма, есть много моментов, которыми я доволен накануне игры. Но, зачастую ожидания от «ПСЖ» чрезмерны. Мы всего лишь становимся лучше с дня на день, завтра попытаемся выложится на максимум», - сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча состоится во вторник, 15 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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