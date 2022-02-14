Почеттино назвал «Реал» лучшей командой мира накануне очного противостояния в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался касательно грядущего противостояния с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский специалист высоко оценил уровень соперника, подчеркнув, что болельщикам парижан не стоит ожидать легкой дуэли.

«Мы сыграем с одним из лучших, если не лучшим клубом мира. Я полон оптимизма, есть много моментов, которыми я доволен накануне игры. Но, зачастую ожидания от «ПСЖ» чрезмерны. Мы всего лишь становимся лучше с дня на день, завтра попытаемся выложится на максимум», - сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, встреча состоится во вторник, 15 февраля. Начало – в 23:00 по московскому времени.