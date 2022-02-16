Почеттино доволен победой «ПСЖ»

Парижский «ПСЖ» по всем статьям переиграл мадридский «Реал» - итоговый минимальный счет вряд ли отражает то преимущество, которым владели подопечные Маурисио Почеттино, включая нереализованный пенальти во втором тайме. Аргентинский специалист доволен итогами матча.

- Мы очень хорошо сыграли, думаю, очевидно, что мы заслужили успех больше, чем «Реал». Первый шаг получился, но есть еще и ответный матч. В этот раз нам удалось связать их полузащиту, это позволило установить контроль над их игрой и лишить соперника моментов. Важно оставаться собранными и на ответный матч, - заявил Почеттино, слова которого приводит издание L'Equipe.

Ответный матч состоится 9 марта в Мадриде.