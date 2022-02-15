Миятович: «Мбаппе будет под большим давлением в матче с «Реалом»

Экс-форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ».

«Этот матч можно назвать досрочным финалом. Нас ждет встреча команд, ставящих самые высокие задачи в этом турнире. Выход Бензема будет огромным плясом для «сливочных».

Мбаппе? Думаю, он окажется под большим давлением. Но Килиан способен справиться с этим. В Париже он постарается выдать свою лучшую игру в карьере», - цитирует Предрага AS.

Напомним, что Мбаппе давно сватают в «Реал». «Королевский» клуб может оформить сделку после завершения дуэли с парижанами.