Рамос не сыграет с «Реалом»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос все же не успеет восстановиться к поединку 1/8 финала против своего бывшего клуба, мадридского «Реала». Испанец из-за мышечной травмы пропустит первую встречу, которая пройдет в Париже.

Подобными сведениями поделились журналисты RMC Sport. Также пока неизвестно, примет ли участие в матче вингер Неймар. Бразилец уже несколько дней тренируется в основной группе команде, но он не попал в заявку на прошедший тур чемпионата Франции – тогда подопечные Маурисио Почеттино минимально обыграли «Ренн».

Напомним, домашнее противостояние с «Реалом» состоится во вторник, 15 февраля. У мадридцев остается под вопросом появление форварда Карима Бензема.