Эррера не успевает восстановиться к матчу с «Реалом»

Испанский хавбек Андер Эррера пока не тренируется с общей группой «ПСЖ». Футболиста беспокоит дискомфорт в подколенном сухожилии.

По сообщениям RMC Sport, 32-летний исполнитель вряд ли успеет вернуться в строй к первому матчу с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Поединок пройдет во Франции 15 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Победитель этой пары станет участником четвертьфинала турнира.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Эррера сыграл 17 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.