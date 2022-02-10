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Лига чемпионов

Эррера не успевает восстановиться к матчу с «Реалом»

10 Февраля 2022 • 08:29 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

Испанский хавбек Андер Эррера пока не тренируется с общей группой «ПСЖ». Футболиста беспокоит дискомфорт в подколенном сухожилии.

По сообщениям RMC Sport, 32-летний исполнитель вряд ли успеет вернуться в строй к первому матчу с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Поединок пройдет во Франции 15 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Победитель этой пары станет участником четвертьфинала турнира.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Эррера сыграл 17 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Андер Эррера
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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