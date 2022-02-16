Неймар высказался о своём возвращении после травмы

Бразильский нападающий Неймар впервые появился на поле за последние 2,5 месяца. Форвард вышел на замену в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

После окончания поединка футболист высказался о своем возвращении в игру.

«Я вернулся! Это большая радость снова помогать своим одноклубникам. Большая победа. «ПСЖ», только вперед», - оставил сообщение бразилец в своем инстаграм-аккаунте.

В первом поединке «ПСЖ» отпраздновал победу над соперником из Испании со счетом 1:0. Единственный гол под занавес встречи забил Килиан Мбаппе. Ответный матч состоится в Испании 9 марта.