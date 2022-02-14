​Рамос не сыграет с «Реалом»

Проблемы со здоровьем никак не позволяют Серхио Рамосу заиграть в «ПСЖ». В ноябре, декабре и январе испанец провёл пять матчей на внутренней арене, после чего он снова угодил в лазарет.

В настоящий момент Серхио Рамос продолжает тренироваться индивидуально. Об этом сообщается на официальном сайте «ПСЖ». Состояние опытного защитника будет переоценено на следующей неделе.

Это означает, что Серхио Рамос не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» 15 февраля.

Стоит напомнить, что до перехода в «ПСЖ» Серхио Рамос выступал за «Реал» на протяжении 16 лет.