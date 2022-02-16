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Лига чемпионов

Месси - футболист, который не реализовал наибольшее количество пенальти в истории Лиги чемпионов

16 Февраля 2022 • 01:15 Комментировать (2)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

После незабитого в ворота «Реала» пенальти Лионель Месси вышел в лидеры Лиги чемпионов по такому показателю, как количество незабитых одиннадцатиметровых в истории турнира. Двадцать три раза в матчах ЛЧ Месси подходил к точке - и не реализовал уже пять ударов. Ни один другой игрок не промахивался так часто с точки в матчах Лиги чемпионов.

Любопытно и то, что в предыдущий раз Месси не реализовал пенальти также именно в Париже, на «Парк де Пренс» - тогда еще в составе «Барселоны», в марте 2021 года. Тогда удар Месси в добавленное время первого тайма отразил вратарь парижского клуба Кейлор Навас.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
16 Февраля 2022 в 01:28
Авторы неточны .. Столько же не забил Анри ..
Roni
16 Февраля 2022 в 01:22
ЕФ больше не о чем писать? явно Роналдудрочер сидит.
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окончен ПСЖ 1:0 Реал Мадрид 2.05 3.75 3.70
окончен Спортинг Л 0:5 Манчестер Сити 8.50 4.90 1.38
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