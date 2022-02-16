Месси - футболист, который не реализовал наибольшее количество пенальти в истории Лиги чемпионов

После незабитого в ворота «Реала» пенальти Лионель Месси вышел в лидеры Лиги чемпионов по такому показателю, как количество незабитых одиннадцатиметровых в истории турнира. Двадцать три раза в матчах ЛЧ Месси подходил к точке - и не реализовал уже пять ударов. Ни один другой игрок не промахивался так часто с точки в матчах Лиги чемпионов.

Любопытно и то, что в предыдущий раз Месси не реализовал пенальти также именно в Париже, на «Парк де Пренс» - тогда еще в составе «Барселоны», в марте 2021 года. Тогда удар Месси в добавленное время первого тайма отразил вратарь парижского клуба Кейлор Навас.