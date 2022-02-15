Месси не может забить «Реалу» уже в семи матчах кряду, это его худшая серия

Сегодня вечером нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси предстоит сразиться со своим давним врагом - мадридским «Реалом». Хотя Лео нынче защищает цвета другого клуба, у которого нет столь принципиальных противоречий с «Реалом», для него лично вряд ли что поменялось - и стремиться забить в ворота мадридцев он будет еще сильнее прежнего.

В общей сложности Месси сыграл 45 матчей против «Реала» во всех турнирах, но вот уже семь матчей он не может забить мадридцам. В последний раз это удавалось Месси в мае 2018 года в матче чемпионата Испании, тогда «эль класико» завершилось боевой ничьей - 2:2.