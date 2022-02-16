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Президент «ПСЖ» ответил на вопрос об уходе Мбаппе

16 Февраля 2022 • 10:10 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о будущем форварда команды Килиана Мбаппе, которого давно связывают с переходом в мадридский «Реал».

«Килиан – прирожденный чемпион. Мбаппе является образцовым профи. И я уверен, что он сейчас думает только о победах в составе «ПСЖ». Килиан горд выступать за наш клуб», - поведал руководитель в интервью Canal+.

Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий забил гол в компенсированное время.

Срок действующего контракта игрока с парижанами истекает летом текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
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