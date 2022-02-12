Почеттино рассказал, может ли Неймар сыграть с «Реалом»

В «ПСЖ» надеются, что бразилец Неймар успеет восстановиться к первому поединку с мадридским «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Об этом после матча с «Ренном» (1:0) заявил наставник команды Маурисио Почеттино.

«В ближайшие дни мы оценим его состояние и решим, готов ли он работать в основной группе. Если все пойдет хорошо, Неймар может попасть в заявку команды на предстоящий матч. Надеюсь, так и будет», - передает слова аргентинского специалиста Le Figaro.

Последние месяцы Неймар провел в лазарете из-за травмы голеностопа.

Матч «ПСЖ» - «Реал» состоится во вторник, 15 февраля, в Париже.