​Во Франции Месси признали худшим игроком «ПСЖ» в матче с «Реалом»

Лионель Месси не смог забить пенальти в матче с «Реалом» в Лиге чемпионов. Нереализованный одиннадцатиметровый удар стал одной из причин того, что Месси получил только 3,5 балла по десятибалльной шкале от издания Le Parisien. Это самая низкая оценка среди футболистов «ПСЖ». Самую высокую ожидаемо получил Килиан Мбаппе – 8,5.

Напомним, что «ПСЖ» переиграл «Реал» благодаря единственному голу Килиана Мбаппе, забитому в компенсированное ко второму тайму время. Ответный поединок в Мадриде команды проведут через три недели – 9 марта.

Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета прошлого года.