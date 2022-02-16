Мбаппе перекрыл рекорд Месси

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе потихоньку переписывает «под себя» книгу рекордов Лиги чемпионов, хотя еще недавно казалось, что Месси с Роналду исписали там все, что только возможно, и не позволят никому ничего «подредактировать». Мбаппе забил победный гол в поединке «ПСЖ» против мадридского «Реала» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этот мяч стал его 32-м голом за все время участия в Лиге чемпионов. Мбаппе добился такого показателя в возрасте 23 лет и одного месяца, и это на целых семь месяцев меньше, чем Месси, который свой 32-й гол в Лиге чемпионов забил в возрасте 23 лет и 8 месяцев.

Интересно, что обоим при этом потребовалось ровно по 52 матча. Но тут они оба сильно уступают Рууду ван Нистелрою - тот забил свои первые 32 гола в Лиге чемпионов в 38 матчах.