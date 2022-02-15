Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов в футболке «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала против «ПСЖ». Для француза этот поединок юбилейный, сотый в Лиге чемпионов в футболке «Реала», и по этому показателю он настиг своего бывшего партнера по «Реалу» - Криштиану Роналду. Речь, естественно, только о выступлениях в составе мадридского «Реала» в этом турнире.

В составе «Реала» Карим Бензема четырежды становился победителем Лиги чемпионов - в первый раз это случилось в 2014 году, затем последовали три победы кряду с 2016 по 2018 год. Еще три раза после этого «Реал» выигрывал и Суперкубок УЕФА.



