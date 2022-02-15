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Лига чемпионов

Бензема проводит 100-й матч в Лиге чемпионов в футболке «Реала»

15 Февраля 2022 • 23:58 Комментировать
ПСЖ
0:0
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
2-й тайм

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел в стартовом составе своей команды на матч 1/8 финала против «ПСЖ». Для француза этот поединок юбилейный, сотый в Лиге чемпионов в футболке «Реала», и по этому показателю он настиг своего бывшего партнера по «Реалу» - Криштиану Роналду. Речь, естественно, только о выступлениях в составе мадридского «Реала» в этом турнире.

В составе «Реала» Карим Бензема четырежды становился победителем Лиги чемпионов - в первый раз это случилось в 2014 году, затем последовали три победы кряду с 2016 по 2018 год. Еще три раза после этого «Реал» выигрывал и Суперкубок УЕФА.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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Идет 85 минута ПСЖ 0:0 Реал Мадрид 2.05 3.75 3.70
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