«Сегодня они были с нами» - Мбаппе поблагодарил болельщиков «ПСЖ»

Не так давно болельщики «ПСЖ» из клуба «ультрас» объявили протест в связи с болезненным, по их словам, вылетом из Кубка Франции - «ПСЖ» проиграл в 1/8 финала турнира «Ницце». Но сейчас парижская команда частично реабилитировалась, по всем статьям переиграв в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал».

По словам автора единственного забитого мяча, Килиана Мбаппе, болельщикам также принадлежит частичка заслуг в успехе «ПСЖ».

- Знаю о ситуации, нашей игрой не очень довольны фанаты. Хочу поблагодарить их, сегодня они поддерживали нас, у меня не было ощущения, что кто-либо - против нас. Они были с нами весь матч. Мы продолжим радовать фанов, - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.