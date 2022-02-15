Пети поделился прогнозом на матч между «ПСЖ» и «Реалом»

Чемпион мира 1998 года, автор третьего гола в финале того турнира, в котором Франция крупно выиграла у Бразилии (3:0), Эммануэль Пети поделился своими ожиданиями от матча между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- С одной стороны, это «Реал», который привык существовать под давлением, и которым руководит опытнейший Анчелотти. С другой стороны, выросший «ПСЖ» - полуфинал и финал Лиги чемпионов в последние два сезона. Анчелотти будет противостоять Мбаппе, который летом может стать игроком «Реала». Я думаю, что «ПСЖ» надо будет прыгнуть выше головы, чтобы победить. Но, как болельщик, я хочу прежде всего видеть хороший матч. Я хотел бы сказать «это был хороший матч», выключая телевизор после игры, - заявил Пети, слова которого приводит Le Parisien.