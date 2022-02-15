Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Пети поделился прогнозом на матч между «ПСЖ» и «Реалом»

15 Февраля 2022 • 20:08 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 1 ч. 18 мин.

Чемпион мира 1998 года, автор третьего гола в финале того турнира, в котором Франция крупно выиграла у Бразилии (3:0), Эммануэль Пети поделился своими ожиданиями от матча между «ПСЖ» и «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

- С одной стороны, это «Реал», который привык существовать под давлением, и которым руководит опытнейший Анчелотти. С другой стороны, выросший «ПСЖ» - полуфинал и финал Лиги чемпионов в последние два сезона. Анчелотти будет противостоять Мбаппе, который летом может стать игроком «Реала». Я думаю, что «ПСЖ» надо будет прыгнуть выше головы, чтобы победить. Но, как болельщик, я хочу прежде всего видеть хороший матч. Я хотел бы сказать «это был хороший матч», выключая телевизор после игры, - заявил Пети, слова которого приводит Le Parisien.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» начнется в 23 часа по московскому времени, следить за ним можно будет в лайв-трансляции.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Эммануэль Пети
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
15.02  23:00 Спортинг Л ... Манчестер Сити 9.20 5.60 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Февраля
21:19 · Лига чемпионов
Неймара не будет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реалом»
21:04 · Лига чемпионов
«Реал» опубликовал стартовый состав на матч с «ПСЖ» 4
20:26 · Лига чемпионов
Месси не может забить «Реалу» уже в семи матчах кряду, это его худшая серия
20:08 · Лига чемпионов
Пети поделился прогнозом на матч между «ПСЖ» и «Реалом»
19:55 · Лига чемпионов
Порро жаждет мести: «Гвардиола даже не познакомился со мной и сразу отправил в аренду»
19:40 · Лига чемпионов
​Индзаги оценил уровень «Ливерпуля»
19:13 · Лига чемпионов
Доннарумма рассказал о тренировках с Месси, Мбаппе и Неймаром 1
18:52 · Лига чемпионов
Дюмфрис: «Меня обвинили в том, что я оскорбил пасту» 4
18:15 · Лига чемпионов
​Клопп высказался об «Интере»
16:52 · Лига чемпионов
Чалханоглу: «Не думаю, что мои друзья из «Милана» будут поддерживать «Интер» в матче против «Ливерпуля» 4
16:20 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес: «Матч против «Ливерпуля» – один из самых важных в моей карьере»
15:56 · Лига чемпионов
​Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»
15:33 · Лига чемпионов
​Врачи не советуют Бензема выходить на матч с «ПСЖ» с первых минут
14:39 · Лига чемпионов
Пол Инс: «Индзаги чем-то похож на Клоппа»
13:46 · Лига чемпионов
Миятович: «Мбаппе будет под большим давлением в матче с «Реалом»
Все новости
Рекомендуем