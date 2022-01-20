Матч «ПСЖ» - «Реал» может пройти не во Франции

Во Франции со следующей недели вступают новые правила. После вступления в силу изменений в футбольных матчах смогут участвовать только те игроки, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели коронавирусом. В связи с этим встаёт вопрос о проведении игры «Лилль» - «Челси» и «ПСЖ» - «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В УЕФА сообщили ESPN, что команды должны соблюдать правила страны, где проводится матч. При этом в настоящий момент готовятся поправки в регламент, которые будут работать в плей-офф.

Отмечается, что указанные матчи могут пройти не во Франции, а на нейтральных полях.