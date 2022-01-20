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Лига чемпионов

Матч «ПСЖ» - «Реал» может пройти не во Франции

20 Января 2022 • 17:28 Комментировать (4)
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.00 3.75 3.55
15.02 23:00

Во Франции со следующей недели вступают новые правила. После вступления в силу изменений в футбольных матчах смогут участвовать только те игроки, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели коронавирусом. В связи с этим встаёт вопрос о проведении игры «Лилль» - «Челси» и «ПСЖ» - «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В УЕФА сообщили ESPN, что команды должны соблюдать правила страны, где проводится матч. При этом в настоящий момент готовятся поправки в регламент, которые будут работать в плей-офф.

Отмечается, что указанные матчи могут пройти не во Франции, а на нейтральных полях.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лилль ПСЖ
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
kruner
20 Января 2022 в 17:50
Ну вообще то ещё Конституционный совет своё добро не дал)
Alex1972
20 Января 2022 в 17:40
Предлагаю перенести матч из Парижа в Барселону... Камп Ноу точно был бы забит...
Castilla
20 Января 2022 в 17:42
У Мессячного козырный 7ой Сосо в ЛЧ будет)такое действительно многие захотят увидеть))
Alex1972
20 Января 2022 в 17:46
Про 7-й это ты гелевому напиши... Теперь он точно знает цену его любимой цифры.... А-ха-ха-ха...
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