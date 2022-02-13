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Лига чемпионов

Анчелотти не уверен, что выпустит Бэйла на поле в матче с «ПСЖ»

13 Февраля 2022 • 00:03 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
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15.02 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл крайне редко появляется на поле в этом сезоне, несмотря на то, что сейчас он залечил травмы и вполне здоров. Наставник «Реала» Карло Анчелотти не уверен в том, что выпустит его на поле в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

- В сентябре у него была серьезная травма. Ему трудно вернуть кондиции, набрать должный темп. Я не знаю насчет матча с «ПСЖ», посмотрим, что будет в следующие дни, - пояснил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции после игры с «Вильярреалом».

В нынешнем сезоне валлиец сыграл во всего лишь четырех матчах Ла Лиги. Его контракт с «Реалом» истекает летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Гарет Бэйл
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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