Анчелотти не уверен, что выпустит Бэйла на поле в матче с «ПСЖ»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл крайне редко появляется на поле в этом сезоне, несмотря на то, что сейчас он залечил травмы и вполне здоров. Наставник «Реала» Карло Анчелотти не уверен в том, что выпустит его на поле в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ».

- В сентябре у него была серьезная травма. Ему трудно вернуть кондиции, набрать должный темп. Я не знаю насчет матча с «ПСЖ», посмотрим, что будет в следующие дни, - пояснил Анчелотти на послематчевой пресс-конференции после игры с «Вильярреалом».

В нынешнем сезоне валлиец сыграл во всего лишь четырех матчах Ла Лиги. Его контракт с «Реалом» истекает летом.