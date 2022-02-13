​Маркиньос ответил на вопрос, сильнее ли «ПСЖ» «Реала»

В 1/8 финала Лиги чемпионов шпаги скрестят «ПСЖ» и «Реал». В преддверии дуэли комментарий дал капитан парижан Маркиньос.

«Нас ждёт особенный матч. У нас будет отличный соперник с отличными футболистами в составе. В таких играх на поле много эмоций. Гимн Лиги чемпионов, атмосфера…

«ПСЖ» сильнее «Реала»? Я бы сказал… нет. Да, у нас есть футболисты с громкими именами, которые уже выигрывали Лигу чемпионов и имеют опыт, но у «Реала» больше уверенности, и они лучше в плане результатов. Но в таком матче возможно всё», - высказался Маркиньос для Telefoot.

«ПСЖ» и «Реал» проведут первый матч 15 февраля.