Анелька высказался об адаптации Месси в «ПСЖ»

Экс-форвард «Арсенала», «Челси» и ряда других европейских клубов Николя Анелька высказался об игре аргентинца Лионеля Месси за французский «ПСЖ». Форвард присоединился к парижанам в прошлом году, перейдя из «Барселоны» в качестве свободного агента.

«Лео провел всю карьеру в «Барсе», поэтому ему непросто адаптироваться к новым условиям. Сомневаюсь, что он хотел уйти, но ему пришлось это сделать.

«ПСЖ» - нечто новое для него. Однако это же Месси, уверен, что в матчах с «Реалом» он хорошо проявит себя», - цитирует Анелька газета Marca.

Первый матч пройдет 15 февраля в Париже, а ответный – 9 марта в Мадриде.