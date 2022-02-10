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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема снова в строю «Реала» - он готовится сыграть с «ПСЖ»

10 Февраля 2022 • 16:04 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

С каждым днем появляется все новая информация касательно процесса восстановления от мышечной травмы бедра нападающего «Реала» Карима Бензема. После нескольких неутешительных прогнозов, футболист все же вернулся к работе в основной тренировочной группе за несколько дней до встречи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Сам форвард надеется сыграть против парижан, но окончательное решение будет принято тренерским штабом, передает газета AS. К слову, Карло Анчелотти ранее уже не допустил игрока до матча с «Гранадой», хотя тот хотел как можно быстрее обратно набрать форму.

Теперь участие Бензема в игре с «ПСЖ» становится более вероятным, но вот в предстоящем матче с «Вальядолидом» в Ла Лиге врачи клуба рисковать здоровьем француза не рекомендуют.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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