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Лига чемпионов

Неймар поставил Верратти в один ряд с Хави и Иньестой

16 Февраля 2022 • 12:49 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отметил успешную игру полузащитника команды Марко Верратти в первом поединке с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане отпраздновали домашнюю победу со счетом 1:0.

«Я давно знал, что Марко – игрок экстра-класса. Но не осознавал, насколько он гениален. Это один из лучших игроков середины поля, наряду с Хави Эрнандесом и Андресом Иньестой», - приводит слова бразильца пресс-служба турнира.

Ответный поединок между «королевским» клубом и парижанами состоится в Мадриде 9 марта. Победитель противостояния станет участником 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Марко Верратти
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