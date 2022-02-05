Почеттино: «Мы подойдём к матчу с «Реалом» в отличном состоянии»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино оптимистично настроен в преддверии противостояния с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. Встреча двух европейских грандов состоится через полторы недели, а наставник парижан рассказал о готовности своей команды.

«Нужно как можно быстрее принять поражение от «Ниццы». Сейчас главная задача – дать футболистам возможность набрать оптимальные кондиции. Пока я всем доволен, мы подойдем к матчу с «Реалом» в отличном состоянии. Но пока сосредотачиваемся на игре с «Лиллем» в чемпионате», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба клуба.

К слову, встреча с «Лиллем» состоится завтра, 6 февраля. Начало – в 22:45 по московскому времени.