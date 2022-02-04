Источник: Вейналдум, Бернат, Эррера и Дракслер не попадут в заявку «ПСЖ» на плей-офф Лиги чемпионов

В связи с огромным количеством исполнителей на каждую из позиций тренерскому штабу «ПСЖ» предстоит непростой выбор перед подачей окончательной заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов. Ожидается, что Маурисио Почеттино и его ассистентам придется отсеять сразу несколько именитых футболистов, чтобы сформировать список из 25 фамилий.

По информации местного источника Le Parisien, лишними станут защитник Хуан Бернат, плеймейкер Юлиан Дракслер, хавбек Андер Эррера и полузащитник Джорджиньо Вейналдум, который прошлым летом перебирался в стан французского коллектива в статусе звездного игрока.

Напомним, что первая встреча 1/8 финала турнира запланирована на 15 февраля – «ПСЖ» на домашней арене примет мадридский «Реал».