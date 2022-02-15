«ПСЖ» объявил стартовый состав на матч с «Реалом», Месси - на поле

Парижский «ПСЖ» объявил стартовый состав на матч с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Как и сообщалось ранее, в нем отсутствует нападающий Неймар, который попал в заявку, но остался на скамейке запасных.

Зато в стартовом составе присутствует аргентинец Лионель Месси, а также итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, который в последнее время далеко не всегда выигрывает конкуренцию у Кейлора Наваса.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Мендес, Данило, Паредес, Верратти, Мбаппе, Месси, ди Мария.