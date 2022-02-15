Президент «Реала» Перес отказался отужинать с президентом «ПСЖ»

У президентов «Реала» и «ПСЖ» сложились не лучшие отношения - помимо спортивной составляющей, связанной с поединком между клубами в 1/8 финала Лиги чемпионов, им мешает общаться сага с возможным переходом форварда Килиана Мбаппе в «Реал».

Как сообщает RMC Sport, из-за сложностей в отношениях Флорентино Перес даже отказался от традиционного ужина с Нассером Аль-Хелаифи, кратко ответив «нет, спасибо» на приглашение, которое было выслано руководством «ПСЖ» из традиционного для встреч такого уровня этикета.

И это несмотря на то, что Перес прибыл в Париж еще в понедельник вечером и вполне мог бы найти время для такой встречи.