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Лига чемпионов

Куртуа назвал противостояние с «ПСЖ» досрочным финалом Лиги чемпионов

29 Января 2022 • 23:49 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
2.00 3.75 3.50
15.02 23:00

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился своими ожиданиями от предстоящей двухматчевой дуэли с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бельгиец предположил, что в этом противостоянии уже может определиться будущий триумфатор турнира.

«ПСЖ» - невероятно сильный соперник. Это будет досрочный финал. Шансы? «Реал» на хорошем ходу, мне кажется, мы можем пройти в следующую стадию. В таких играх все решают детали, будь то отдельно взятый сэйв или гол. Определяющим станет то, кто сможет сохранять концентрацию», - приводит слова Куртуа испанское издание AS.

Напомним, что раунд плей-офф Лиги чемпионов стартует для «сливочных» уже через 17 дней – 15 февраля подопечные Карло Анчелотти отправятся во Францию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Тибо Куртуа
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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