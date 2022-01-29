Куртуа назвал противостояние с «ПСЖ» досрочным финалом Лиги чемпионов

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился своими ожиданиями от предстоящей двухматчевой дуэли с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бельгиец предположил, что в этом противостоянии уже может определиться будущий триумфатор турнира.

«ПСЖ» - невероятно сильный соперник. Это будет досрочный финал. Шансы? «Реал» на хорошем ходу, мне кажется, мы можем пройти в следующую стадию. В таких играх все решают детали, будь то отдельно взятый сэйв или гол. Определяющим станет то, кто сможет сохранять концентрацию», - приводит слова Куртуа испанское издание AS.

Напомним, что раунд плей-офф Лиги чемпионов стартует для «сливочных» уже через 17 дней – 15 февраля подопечные Карло Анчелотти отправятся во Францию.