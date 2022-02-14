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Кимпембе: «Нужно приложить много усилий, чтобы конкурировать с «Реалом»

14 Февраля 2022 • 21:38 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.95 3.75 3.65
Через 23 ч. 22 мин.

Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе накануне встречи с мадридским «Реалом» заявил, что данное противостояние наверняка запомнится ему на всю жизнь. Француз считает, что подобные дуэли украшают футбол, тем более на международной арене.

«Я выбрал эту профессию для того, чтобы принимать участие в событиях такого масштаба. Нужно приложить много усилий, чтобы конкурировать с «Реалом». Победить будет непросто. Форма «ПСЖ»? Мы в порядке, ничего не потеряли. Пауза была короткой, а теперь мы готовы выкладываться на все 100%», - прокомментировал Кимбембе в разговоре с пресс-службой УЕФА.

Напомним, матч «ПСЖ» - «Реал» запланирован на вторник, 15 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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15.02  23:00 ПСЖ ... Реал Мадрид 1.99 3.80 3.65
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