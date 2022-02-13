Почеттино: «Все мысли уже об игре с «Реалом»

На этой неделе «ПСЖ» предстоит поединок в рамках возобновляющейся Лиги чемпионов - в 1/8 финала турнира парижский клуб сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдет уже во вторник, 15-го февраля, во французской столице.

Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ», признал, что думает лишь об этом матче, но при этом считает, что его комангде в чем-то будет даже легче, чем в игре с «Ренном», в которой «ПСЖ» забил победный гол лишь на последних секундах поединка.

- Не думаю, что «Реал» будет столь же дисциплинирован на поле, как «Ренн» и другие клубы Лиги 1. Это будет совсем другой матч, и все мои мысли уже лишь о нем, - приводит слова Почеттино Culture PSG.