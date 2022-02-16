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Чемпионат Испании. Ла Лига

Доннарумма высказался о возможном уходе Мбаппе в «Реал»

16 Февраля 2022 • 09:23 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Французский «ПСЖ» оказался сильнее мадридского «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Клуб Лиги 1 одолел команду Карло Анчелотти со счетом 1:0. Единственным голом отметился нападающий Килиан Мбаппе.

В СМИ давно ходят слухи о практически решенном переходе форварда из «ПСЖ» в «Реал». Голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма поделился своим мнением по этому поводу.

«Будущее Килиана? Мбаппе сам примет решение. Это сугубо его личное дело. Мы же рады, что такой футболист играет за нашу команду», - передает слова итальянца Football-Italia.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 9 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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