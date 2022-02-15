Бензема рассказал, что думает о Месси, Мбаппе и Неймаре

Лидер мадридского «Реала» Карим Бензема пообщался с журналистами в преддверии встречи с французским «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Во время разговора нападающий поделился мнением о форвардах парижской команды.

«Месси – невероятный футболист, если вы говорите о нем, значит, обсуждаете футбол. Мбаппе? Сыграть против него – это особенный момент, ведь мы вместе выступаем за сборную. Что касается Неймара, то это топ-футболист. Пока неизвестно, готов ли он на 100%, но результат встречи не решает один игрок», - передает слова Карима Diario Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Реалом» состоится на арене «Парк де Пренс» 15 февраля.