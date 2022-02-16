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Лига чемпионов

Мбаппе прокомментировал информацию о переходе из «ПСЖ» в «Реал»

16 Февраля 2022 • 08:19 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пообщался с представителями СМИ после первого матча с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Благодаря его голу в компенсированное время парижане выиграли со счетом 1:0.

«Этот матч повлияет на мою карьеру? Я пока еще ничего не решил. Сейчас просто стараюсь играть по максимуму. Потом уже посмотрим, что будет в новом сезоне. Пока я играю за «ПСЖ», это один из лучших клубов в мировом футболе», - приводит слова нападающего The Athletic.

Ранее в СМИ сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал». Стороны могут оформить сделку после окончания матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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серго сергей
16 Февраля 2022 в 08:41
лучший?богатый,не более!!!
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