​Назначен арбитр на матч «ПСЖ» - «Реал»

На официальном сайте УЕФА была размещена информация о судейских назначениях на вторничные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный поединок дня между «ПСЖ» и «Реалом» на поле стадиона «Парк де Пренс» будет обслуживать бригада итальянца Даниэле Орсато.

На параллельный матч вторника между лиссабонским «Спортингом» и «Манчестер Сити» назначение получила бригада серба Срджана Йовановича.

Напомним, что представители России в плей-офф Лиги чемпионов не пробились. «Зенит» и «Спартак» будут представлять страну в Лиге Европы.