Доннарумма: «Мбаппе - пришелец»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимал мадридский «Реал». Хозяева отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0 благодаря голу звездного нападающего Килиана Мбаппе в добавленное время.

После окончания противостояния голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма не скрывал восхищения игрой своего одноклубника.

«Мбаппе, ничего себе. Да он пришелец! Килиан - невероятный игрок. Он способен устроить шоу как на поле, так и за его пределами», - цитирует Джиджи Football-Italia.

Добавим, что ответная встреча «Реала» и «ПСЖ» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.