Хабиб назвал фаворитов Лиги чемпионов

Экс-боец UFC, а ныне руководитель промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов высказался о текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Спортсмен назвал фаворитов турнира.

«Сложно назвать победителя. Есть несколько претендентов. Я бы отнес к фаворитам «Реал», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Еще не стоит забывать о мюнхенской «Баварии». Думаю, какая-то из этих команд станет победителем турнира», - передает слова россиянина MMA Junkie в ютубе.

Розыгрыш Лиги чемпионом возобновится 15 февраля. В этот день состоятся первые матчи 1/8 финала.

Действующим победителем турнира является лондонский «Челси».