«Идеальный матч»: президент «ПСЖ» прокомментировал победу над «Реалом»

Нассер Аль-Хелаифи, занимающий пост президента французского «ПСЖ», отреагировал на победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Парижане выиграли со счетом 1:0.

«Команда показала свою сплоченность и провела отличный поединок. «ПСЖ» держал игру под контролем с первой и до последней минуты. Мы провели идеальный матч.

Однако это только половина противостояния. Надеюсь, что команда с холодной головой подойдет к ответному поединку», - цитирует президента Get French Football News.

Второй матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.