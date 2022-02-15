​Неймар может попасть в стартовый состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»

Неймар в последний раз появлялся на поле ещё в ноябре. Звездный бразилец с тех пор восстанавливался после достаточно серьёзной травмы голеностопа. Неймар вернулся в строй и попал в список игроков «ПСЖ», которые готовы сыграть против «Реала» во вторник вечером. При этом штаб парижан даже думает о том, чтобы выпустить Неймара на поле с первых минут. Об этом рассказывает L’Equipe.

В таком случае атакующее трио «ПСЖ» могут составить Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Матч «ПСЖ» - «Реал» стартует 15 февраля в 23:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.