Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже

Экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился впечатлениями от первого матча между «ПСЖ» и «сливочными» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В Париже подопечные Карло Анчелотти проиграли со счетом 0:1, пропустив единственный гол в компенсированное время.

«Это хороший результат для мадридского клуба. Нужно отметить, что Куртуа парировал пенальти. Пока неизвестно, как завершится ответная встреча, ведь уже нет фактора гостевого гола», - гласит сообщение Икера в твиттер-аккаунте.

Напомним, что ответный поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.