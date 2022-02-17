Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже

17 Февраля 2022 • 08:19 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Экс-вратарь сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился впечатлениями от первого матча между «ПСЖ» и «сливочными» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. В Париже подопечные Карло Анчелотти проиграли со счетом 0:1, пропустив единственный гол в компенсированное время.

«Это хороший результат для мадридского клуба. Нужно отметить, что Куртуа парировал пенальти. Пока неизвестно, как завершится ответная встреча, ведь уже нет фактора гостевого гола», - гласит сообщение Икера в твиттер-аккаунте.

Напомним, что ответный поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Февраля
08:57 · Лига чемпионов
Дюмфрис считает несправедливым результат матча «Интер» - «Ливерпуль»
08:51 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «Ливерпулю» было тяжело, но мы заслужили победу»
08:44 · Лига чемпионов
Адейеми сравнил ничью против «Баварии» с поражением
08:39 · Лига чемпионов
Фердинанд высказался о победе «Ливерпуля» над «Интером»
08:32 · Лига чемпионов
Жота получил травму в матче с «Интером»
08:25 · Лига чемпионов
Ван Дейк и Мбаппе - среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов 1
08:19 · Лига чемпионов
Касильяс считает, что «Реал» добился хорошего результата в Париже
07:43 · Лига чемпионов
«Это - балласт»: бывший игрок «ПСЖ» хлёстко оценил деятельность Месси в матче с «Реалом» 2
07:02 · Лига чемпионов
Победная серия Левандовски в Лиге чемпионов остановилась на показателе в 22 матча 2
06:11 · Лига чемпионов
Мюллер: «Ред Булл Зальцбург» - неплохая команда»
05:29 · Лига чемпионов
Клопп - первый немецкий тренер, выигравший 50 матчей в Лиге чемпионов
05:20 · Лига чемпионов
Нагельсманн объяснил, почему «Бавария» не смогла переиграть «Ред Булл Зальцбург»
01:57 · Лига чемпионов
Джеко: «Все сделали максимум возможного» 1
01:54 · Лига чемпионов
Милнер сыграл свой 800-й матч на клубном уровне
01:44 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Несмотря на поражение, горжусь командой» 1
Все новости
Рекомендуем