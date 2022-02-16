Мбаппе обратился к фанатам «ПСЖ» после победы над «Реалом»

Один из лидеров «ПСЖ» Килиан Мбаппе обратился к поклонникам команды после матча с мадридским «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на «Парк де Пренс» завершился победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал как раз Мбаппе.

«Мы в курсе, что фанаты недовольны нашей игрой в последних матчах. У них есть на то причины. Команда должна с уважением относиться к их позиции, однако в поединке с «Реалом» мы ощущали поддержку. Болельщики поддерживали нас на протяжении всей встречи. Благодарю вас за такое отношение», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде.