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Фабрегас вступился за Месси: «Футбол - это много больше, чем забитый или незабитый пенальти»

19 Февраля 2022 • 05:06 Комментировать
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас, поигравший там с Лионелем Месси, не понимает критики в адрес аргентинца после матча «ПСЖ» с «Реалом». Месси не забил пенальти, и, по мнению некоторых экспертов, смотрелся на поле как бесполезный элемент. Фабрегас категорически не согласен с этим.

- Люди, которые критикуют Месси, наверное, просто не смотрели матч. Он не блистал, но провел хороший матч. В первом тайме он отправил к воротам Мбаппе таким пасом, который только он мог создать. Потом он ассистировал Неймару, тот тоже был обязан забивать. Пенальти? Это смешно, футбол - это много больше, чем забитый или незабитый пенальти, - считает Фабрегас, слова которого приводит El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ
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