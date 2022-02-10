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Лига чемпионов

Бывший защитник «ПСЖ»: «С Анчелотти клуб уже выиграл бы Лигу чемпионов»

10 Февраля 2022 • 14:44 Комментировать
ПСЖ
...
Реал Мадрид
1.97 3.75 3.60
15.02 23:00

Экс-защитник «ПСЖ» Сильвен Арман накануне матча с мадридским «Реалом» вспоминает времена, когда парижан тренировал Карло Анчелотти - нынешний наставник «Реала». Арман считает, что если бы Анчелотти продолжил работать с парижским клубом, то «ПСЖ» уже стал бы обладателем Лиги чемпионов.

- Все, что он говорил тогда боссам команды - все со временем подтвердилось. Когда он им говорил, что они неправильно усиливают клуб, то делал это, надеясь на должную реакцию. Со временем Леонардо начал делать все так, как говорил Анчелотти, но было уже поздно. Сейчас так работают уже все клубы во Франции. Думаю, что с Анчелотти у руля команда уже имела бы на своем счету победу в Лиге чемпионов, - считает Арман, слова которого приводит LeParisien.

Арман защищал цвета «ПСЖ» с 2004 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Карло Анчелотти ПСЖ Сильвен Арман
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ПСЖ РЕАЛ МАДРИД
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