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Лига чемпионов

«Это - балласт»: бывший игрок «ПСЖ» хлёстко оценил деятельность Месси в матче с «Реалом»

17 Февраля 2022 • 07:43 Комментировать (2)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог стать игроком, который повел бы партнеров к победе в матче 1/8 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» - к победе-то «ПСЖ» в итоге дошел, но благодаря другим игрокам и вопреки незабитому Месси пенальти. И бывший футболист клуба Жером Ротен беспощаден по отношению к Лионелю.

- Он ничего не дает в спортивном плане клубу. Ждешь его участия, влияния в больших матчах, но не происходит и этого, Месси был балластом на поле, особенно это было заметно в его поведении, - поделился мнением Ротен, слова которого приводит RMC.

Месси перебрался в парижский клуб летом прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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Underdog !
17 Февраля 2022 в 08:45
В больших матчах он уже лет 5 не решает уже
Артур Измаилов
17 Февраля 2022 в 07:57
днище распиаренное !
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