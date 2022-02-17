«Это - балласт»: бывший игрок «ПСЖ» хлёстко оценил деятельность Месси в матче с «Реалом»

Аргентинский нападающий Лионель Месси не смог стать игроком, который повел бы партнеров к победе в матче 1/8 Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» - к победе-то «ПСЖ» в итоге дошел, но благодаря другим игрокам и вопреки незабитому Месси пенальти. И бывший футболист клуба Жером Ротен беспощаден по отношению к Лионелю.

- Он ничего не дает в спортивном плане клубу. Ждешь его участия, влияния в больших матчах, но не происходит и этого, Месси был балластом на поле, особенно это было заметно в его поведении, - поделился мнением Ротен, слова которого приводит RMC.

Месси перебрался в парижский клуб летом прошлого года.