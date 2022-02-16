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Лига чемпионов

Перес жестом отреагировал на просьбы подписать Мбаппе

16 Февраля 2022 • 18:16 Комментировать (1)
ПСЖ
1:0
Реал Мадрид
окончен

Фанаты «Реала» попросили президента клуба Флорентино Переса подписать Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Перес отреагировал одним жестом, подняв большой палец вверх. Об этой ситуации рассказывает El Chiringuito TV.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее футболист говорил о своём желании примерить футболку «Реала».

В настоящий же момент Килиан Мбаппе лишь огорчает «Реал». Во вторник талантливый форвард расписался в воротах «сливочных» и принёс «ПСЖ» победу со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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NOBODY
16 Февраля 2022 в 18:41
это были не фанаты Реала....
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