Перес жестом отреагировал на просьбы подписать Мбаппе

Фанаты «Реала» попросили президента клуба Флорентино Переса подписать Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Перес отреагировал одним жестом, подняв большой палец вверх. Об этой ситуации рассказывает El Chiringuito TV.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Ранее футболист говорил о своём желании примерить футболку «Реала».

В настоящий же момент Килиан Мбаппе лишь огорчает «Реал». Во вторник талантливый форвард расписался в воротах «сливочных» и принёс «ПСЖ» победу со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.