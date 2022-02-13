Президенты «ПСЖ» и «Реала» проведут совместный ужин

Президенты «ПСЖ» и «Реала» - Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес - в преддверии матча команд в Лиге чемпионов проведут совместный ужин. Об этом на своих страницах сообщает Marca.

Аль-Хелаифи и Перес поужинают в парижском ресторане Savoy, который в 2020 году признавался лучшим в мире. Отмечается, что ужин является частью протокола всех матчей Лиги чемпионов.

Нассер Аль-Хелаифи и Флорентино Перес не общались около года. Между ними существуют напряжённые отношения. Стоит сказать, что Перес до сих пор поддерживает Суперлигу, в то время как Аль-Хелаифи сразу решительно выступил против этого проекта.