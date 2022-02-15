Ротен рассказал, как Почеттино нужно использовать Неймара в матче с «Реалом»

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен дал совет главному тренеру команды Маурисио Почеттино в преддверии матча против мадридского «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Бывший футболист рассказал, как аргентинскому специалисту нужно использовать бразильца Неймара, только залечившего травму.

«Неймара лучше оставить на скамейке запасных. Его можно выпустить на последние минут 20. Этот футболист способен сделать разницу в концовке встречи. Думаю, Неймар хочет попасть в стартовый состав, но ему нужно время, чтобы обрести оптимальные кондиции», - приводит слова Ротена RMC Sport.

Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 15 февраля, начало – 23:00 мск.