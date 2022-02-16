Куртуа оценил игру «Реала» в матче с «ПСЖ»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги первого матча с французским «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов. «Королевский» клуб потерпел поражение со счетом 0:1, пропустив единственный мяч в компенсированное время.

«Реал» неплохо начал встречу, но была какая-то неуверенность в наших действиях. Мы проводили неудачные контратаки, в концовке и вовсе пропустил ненужный мяч. Трудно принять этот результат. Считаю, что мы плохо сыграли в Париже», - передает слова бельгийского вратаря BBC Sport.

Напомним, что Мбаппе поразил ворота мадридского коллектива на 94-й минуте.

Ответный поединок состоится на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.