Мбаппе рассказал, как забил «Реалу»

Герой первого матча между «ПСЖ» и «Реалом» Килиан Мбаппе в разговоре с журналистами рассказал о своем голе. Звездный бомбардир поразил ворота «королевского» клуба в добавленное время.

«Я получил мяч, сделал рывок. Ситуация один против двоих, форвард всегда находится в выигрышном положении в штрафной. Потом я прокинул мяч между ног Куртуа», - приводит слова нападающего Canal+.

Матч в Париже завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Ответный поединок состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 9 марта. Победитель данного противостояния получит путевку в четвертьфинал соревнований.