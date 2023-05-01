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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тикнизян прокомментировал победу над «Химками»

01 Мая 2023 • 15:01 Комментировать
Локомотив Москва
5:1
Химки
окончен

Защитник столичного «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о результате матча против «Химок» в 25-м туре Премьер-лиги.

«Матч был тяжёлым, особенно первый тайм. «Химки» играли от обороны, мы адаптировались к ним, пришлось вскрывать их в позиционных атаках. Но потом у них закончились силы, мы начали играть вперёд, на быстрых атаках», — заявил игрок сборной Армении в интервью «Чемпионату». Также, по его словам, команда активно работала над изменением ситуации во время зимних сборов.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Химки» со счётом 5:1. «Железнодорожники» находятся на 10-м месте в турнирной таблице за пять туров до конца, одержав шесть побед в восьми матчах весенней части чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Наир Тикнизян
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