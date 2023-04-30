Казаков: «Лантратов - лучший вратарь страны, из тех, кто может играть сейчас за сборную»

Бывший пресс-атташе сборной России по футболу Илья Казаков высказался об игре голкипера московского «Локомотива» Ильи Лантратова.

Специалист отметил, что вратарь на данный момент является лучшим игроком столичного клуба, и он играет как Акинфеев.

«В ЦСКА было в ходу шутка, что если Игорь пропускает, значит мяч точно был неберущимся.

Лантратов - лучший вратарь страны, из тех, кто может играть сейчас за сборную. С Акинфеевым уже сравнил, но Игорь нечто особое для нашего футбола», - написал Казаков в своём телеграм-канале.

Напомним, что Лантратов пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента.