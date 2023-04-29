Быстров: «Дзюбе нельзя давать долгосрочный контракт»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Ранее сообщалось, что московский клуб ведёт переговоры с 34-летним футболистом о продлении контракта, однако Дзюбу не устраивают условия соглашения.
Быстров считает, что Дзюбе нельзя предлагать долгосрочный контракт, так как это может привести к проблемам.
«Ему нельзя давать долгосрочный контракт. Дай ему таковой, даже больше года — возникнут проблемы. Дзюба тоже не машина. Всё равно, подписав контракт на два-три года, ты где-то успокаиваешься», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Напомним, Дзюба присоединился к «железнодорожникам» в феврале нынешнего года, подписав соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.
За «Локомотив» опытный нападающий успел провести девять матчей, забить шесть голов и отдать четыре результативные передачи.
Бан пользователя